ФОТО | С Днем Европы! Площади городов Эстонии покрылись цветочными коврами

Цветочный ковер украшает сегодня (помимо столицы) также площади Хаапсалу, Йыхви, Курессааре, Кярдла, Нарвы, Пылва и Пярну.

Всего по стране для украшения площадей используются 20 000 цветочных горшков, которые будут сегодня же день подарены женщинам, работающим с большой нагрузкой во время кризиса, а многие из них и в День матери в таких местах как больницы, спасательные центры, школы, детские сады.

Цветочными композициями можно будет наслаждаться до шести часов вечера.

В полдень воскресенья, 9 мая, с колокольни столичной церкви св. Яана прозвучал гимн Европы — ”Ода радости” Людвига ван Бетховена. Под аккомпанемент колокольного звона цветочный ковер на площади Вабадузе открыли мэр Таллинна Михаил Кылварт и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, которые примут участие также в игре по ориентированию.

В игре по ориентированию (она проходит в 8 городах с 7 по 9 мая) можно принять участие с помощью мобильного приложения, а цель игры — обойти все отмеченные на карте места, т.е. контрольные пункты и набрать очки за правильные ответы.

День Европы отмечается 9 мая. В этот день, в 1950 году, министр иностранных дел Франции Робер Шуман произнес в Париже речь, в которой изложил идею нового типа политического сотрудничества в Европе, которое сделало бы немыслимой войну между народами Европы. Он предложил создать институт, который объединил и руководил бы производством угля и стали в Европе.