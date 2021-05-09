В российском Сенате назвали провокацией учения НАТО в Эстонии

”Когда мы на своей территории перемещаем войска, это считается угрозой всем странам, а то, что они прислали в Эстонию свой контингент, — это считается нормой. Причем когда-то обещали, что эта страна будет пассивным членом НАТО, а сейчас ее превращают в активную мишень для возможного ответного удара”, — заявил Джабаров.

Он заявил, что Россию нарочно провоцируют на ответные меры, ”чтобы потом заклеймить как агрессоров и наказать санкциями”.

5 мая в Эстонии высадились десантники США и Великобритании. Они принимают участие в учения Swift Responce, которые являются частью учений НАТО Defender Europe 2021 под руководством США. В Swift Response принимают участие около 2,5 тыс. военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Маневры завершатся 14 мая.

Учения Defender Europe пройдут в 16 европейских странах, в них будут задействованы 28 тыс. военнослужащих.