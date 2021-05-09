09.05.2021, 12:10
Яна Тоом сообщила, что получила первую дозу вакцины от коронавируса(1)
Об этом политик рассказала в интервью передаче "Твой Таллинн", вышедшей в эфир телеканала ETV+ в воскресенье, 9 мая.
"Меня вакцинировали в Европарламенте одной дозой Pfizer. Следующую дозу должны ввести в начале июня", — отметила Тоом.
Вакцинация прошла для депутата нормально.
Прививку от коронавируса препаратом Pfizer сделали и председателю Центристской партии Юри Ратасу.
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