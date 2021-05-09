Яна Тоом сообщила, что получила первую дозу вакцины от коронавируса

Об этом политик рассказала в интервью передаче "Твой Таллинн", вышедшей в эфир телеканала ETV+ в воскресенье, 9 мая.

"Меня вакцинировали в Европарламенте одной дозой Pfizer. Следующую дозу должны ввести в начале июня", — отметила Тоом.

Вакцинация прошла для депутата нормально.

Прививку от коронавируса препаратом Pfizer сделали и председателю Центристской партии Юри Ратасу.

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