10.05.2021, 23:49
Девушка подопечного Валерия Карпина показала откровенное фото в нижнем белье(2)
Фото: Instagram Виолетты Грачевой
Виолетта Грачева, русская девушка полузащитника ”Ростова” (главный тренер клуба — уроженец Нарвы Валерий Карпин) Матиаса Норманна, опубликовала новое фото в Instagram.
”Любимое утреннее селфи”, — написала Грачева.
В текущем сезоне 24-летний Норманн провел 17 матчей за ”Ростов” (из них 15 — в чемпионате), забил один гол и сделал две результативные передачи.
Впервые Норманн и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).
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