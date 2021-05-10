Футбол
10.05.2021, 23:49

Девушка подопечного Валерия Карпина показала откровенное фото в нижнем белье

 (2)
Виолетта Грачева
Виолетта Грачева
Фото: Instagram Виолетты Грачевой
Виолетта Грачева, русская девушка полузащитника ”Ростова” (главный тренер клуба — уроженец Нарвы Валерий Карпин) Матиаса Норманна, опубликовала новое фото в Instagram.

”Любимое утреннее селфи”, — написала Грачева.

В текущем сезоне 24-летний Норманн провел 17 матчей за ”Ростов” (из них 15 — в чемпионате), забил один гол и сделал две результативные передачи.

Впервые Норманн и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)