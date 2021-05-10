Девушка подопечного Валерия Карпина показала откровенное фото в нижнем белье

”Любимое утреннее селфи”, — написала Грачева.

В текущем сезоне 24-летний Норманн провел 17 матчей за ”Ростов” (из них 15 — в чемпионате), забил один гол и сделал две результативные передачи.

Впервые Норманн и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).

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