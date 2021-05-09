Мнение
09.05.2021, 12:35

РУССКИЙ ВЗГЛЯД | Как с помощью кино война становится мифом

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Andrei Šumakov
Vene pilk - Andrei Šumakov
Vene pilk - Andrei Šumakov
Mart Nigola

9 мая — едва ли не единственный день в году, который столько рьяно охраняет российская государственность. В России есть даже специальный закон, не допускающий пересмотр итогов Второй мировой войны.

В преддверии 9 мая я всегда вспоминаю историю телеканала ”Дождь”. Его первое обострение отношений с властью случилось после того, как в твиттере телеканала появился вопрос ”можно ли было спасти жизни ленинградцев во время блокады, сдав город немецким войскам?”. Вопрос провокационный, пожалуй, для русского человека даже дикий, но мне в силу профессии хочется жить в мире, где журналисты могут задавать любые вопросы. У ”Дождя” забрали лицензию на телевещание отправили в интернет. Тогда, в январе 2014 года, последующие репрессии против телеканала смотрелись чудовищно.

Как советская пропаганда присвоила себе 9 мая, а российская её перещеголяла
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