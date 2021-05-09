РУССКИЙ ВЗГЛЯД | Как с помощью кино война становится мифом

Награждать целые города званием города-героя тоже придумали при Брежневе (традиция продолжилась при Путине, но уже с другим названием — ”городов воинской славы”). А еще именно Брежнев объявил 9 мая выходным (при Сталине выходной в этот день продержался лишь два послевоенных года). Примерно в то же время стали скопом выходить военные фильмы, а апофеозом стало празднование 30-летия Победы.

Теперь кажется, что так было всегда. Что на протяжении всех последних 70 с лишним лет 9 мая был главным государственным праздником, самым сакральным днем года. Но это вовсе не так. Только в 1965 году — уже в Брежневские времена — к 20-й годовщине Победы были организованы первые официальные торжества, и дальше этот день стал отмечаться широко. В 1967 году Брежнев открыл Могилу неизвестного солдата в Алексадровском саду, близ Кремля. Тогда же в Волгограде открылся Комплекс на Мамаевом Кургане с колоссальной фигурой Родины-матери.

Увы, впоследствии подобное было уже в порядке вещей. В 2015 году денежный штраф был выписан челябинскому блогеру Ивану Алексееву за публикацию в соцсети "В Контакте" кадра из финской кинокомедии "Железное небо" 2012 года. Суд усмотрел в этом публичное демонстрирование нацистской символики. Правда, фильм показывали в России на телевидении, но это никого не смутило.

В преддверии 9 мая я всегда вспоминаю историю телеканала ”Дождь”. Его первое обострение отношений с властью случилось после того, как в твиттере телеканала появился вопрос ”можно ли было спасти жизни ленинградцев во время блокады, сдав город немецким войскам?”. Вопрос провокационный, пожалуй, для русского человека даже дикий, но мне в силу профессии хочется жить в мире, где журналисты могут задавать любые вопросы. У ”Дождя” забрали лицензию на телевещание отправили в интернет. Тогда, в январе 2014 года, последующие репрессии против телеканала смотрелись чудовищно.

Кстати, при подготовке этой статьи я послушал ту речь Леонида Брежнева от 1975 года. Там всё более-менее скромно: ”В эти торжественные дни каждый советский человек, каждая семья, весь наш народ живут памятью о незабываемом мае 1945 года”. Далее про чудовищную военную машину гитлеровцев (кажется, генсек КПСС даже ни разу не называет их фашистами), про то, что с обеих сторон в сражениях участвовали миллионы солдат, перечисление крупнейших битв войны, завершающееся штурмом Берлина. Ни слова про идеологию нацизма, про то, что добро боролось со злом и про то, что советский солдат освободил половину Европы.

Сравните, например, с началом речи Владимира Путина в прошлом году. ”Духовное, нравственное значение Дня Победы остаётся неизменно великим, а наше отношение к нему — священным. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки”. ”Священный”, ”великий”, ”гордость” — Другой тон, не правда ли?

Но это и понятно. В феврале, незадолго до Дня независимости Эстонии я писал о том, что 9 мая — это и есть день русской независимости. Не освобождение от татаро-монгольского ига в 1480 году, не изгнание поляков из Москвы в начале XVII века, а именно 9 мая. Но почему же тон первого лица государства так изменился в отношении праздника?

Мне видятся две причины: в брежневские времена СССР еще не проиграл холодную войну и в стране была только гонка с западом — в ней попросту не могло быть никакого реваншизма. Да, советские люди уже тогда жили хуже, чем население проигравшей войну Германии (даже её восточной коммунистической части), но, справедливости ради, знали об этом мало. А в качестве главной объединяющей идеи государство насаждало были коммунизм, Октябрьская революция, Ленин. ”Дело Ленина”, кстати, Брежнев также упоминает в свой речи.