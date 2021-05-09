ФОТО | В Нарве к монументу “Танк Т-34” люди возлагают цветы. Генконсул РФ в Нарве: все очень здорово проходит

Люди приезжали семьями с маленькими детьми. Почтить память героев приехали бывшие малолетние узники лагерей, а также представители Генконсульства Российской Федерации в Нарве во главе с Александром Мамаевым.

"Замечательный праздник. Очень много людей, которые сегодня здесь присутствуют. Думаю, будет еще больше. Приятно видеть, что все с большим желанием приходят к памятным местам и возлагают цветы. Я считаю, что все очень здорово проходит", - говорит Мамаев.