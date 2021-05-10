ДНЕВНИК РУССКОЙ ПРЕССЫ | Все больше источников утверждают, что Путин может быть гомосексуалом(5)
Украинский телеканал УНIАН-ТБ показал большой документальный репортаж о гомосексуальной ориентации верховного правителя России Владимира Путина. В интервью УНIАН-ТБ бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев сказал, что ”Путин — как минимум бисексуал”. В настоящее время Пономарев живет в Киеве под охраной спецслужб Украины.
По мнению украинских тележурналистов, именно тщательно скрываемый гомосексуализм Путина и стал главной причиной его развода с женой, которая сейчас часто и подолгу проводит время в Спасо-Елеазаровском женском монастыре, который находится в маленькой деревне Елизарово, что в 27 километрах от Пскова. Вероятно, там Людмила Путина замаливает грехи своего экс-супруга. Также утверждается, что давним секс-партнером Путина является Дмитрий Медведев, которого Путин ставил вместо себя временным президентом и много лет держал премьер-министром России. А ”утечки” в СМИ о любовных похождениях Путина с известными спортсменками и артистками специально организуются для того, чтобы скрыть от широкой общественности нетрадиционные половые влечения Путина.
Ранее на польском интернет-портале Onet.pl цитировалась статья о гомосексуализме Путина, опубликованная в немецком журнале Der Spiegel: ”Путин любит фотографироваться полуобнаженным, при этом хочет казаться мачо, чтобы отвести от себя подозрения в гомосексуализме. Этой цели служат также выражаемые им взгляды крайне негативного отношения к людям нетрадиционной сексуальной ориентации”.
Не так давно на польском портале Fakt.pl была опубликована статья об убийстве в Швейцарии в городе Цюрихе Юрия Михалевича, бывшего личного помощника Путина. Со ссылкой на сотрудника швейцарской полиции, польское издание сообщало, что труп Михалевича был найден в его квартире со следами радиоактивного излучения. По данным экспертизы, Михалевич был убит с помощью радиоактивной субстанции российского производства под название диоксин TCDD. Это стало основанием для версии о том, что Михалевича ликвидировали агенты российских спецслужб. Официального подтверждения этой версии от швейцарской полиции не последовало.
Сбежав в Швейцарию, Михалевич публично утверждал, что он имел гомосексуальную связь с Путиным. А за несколько месяцев до его смерти на многих сайтах в разных странах появилось сообщение о том, что Михалевич написал книгу ”Я был любовником Путина”. До сих пор эта книга так и не издана. Логично предположить, что никто из издателей не хочет быть отравленным радиоактивным препаратом российского производства. Опять же по сообщению Fakt.pl, российские спецслужбы проводят интенсивные поиски таинственной рукописи Михалевича, местонахождение которой неизвестно.
А в упомянутом выше репортаже телеканала УНIАН-ТБ еще утверждалось, что самым элитным любовником Путина является правитель Монако принц Альберт, о гомосексуальной ориентации которого неоднократно сообщалось в СМИ. Эти сообщения появляются и после того, как Альберт женился на южноафриканской пловчихе Шарлин Виттсток. Например, любимая газета Путина ”Комсомольская правда” писала, что брак Альберта с Шарлин — фиктивный и был организован лишь для того, чтобы произвести на свет монаршего наследника мужского пола, а также скрыть гомосексуализм правителя Монако.
По сообщению ”Радио Свобода”, знаменитые фотографии Путина с обнаженным торсом (на коне и с удочкой) были сделаны во время совместной рыбалки Путина и Альберта на Енисее, когда, как предполагается, любовники провели несколько дней вдвоем в отдаленных районах Тувы, недоступных для посторонних глаз. Эта рыбалка настолько вскружила голову Путину, что он разрешил распространение в СМИ этих довольно пикантных фотографий.
Уже на протяжении многих лет Путин и Альберт оказывают друг другу любезные услуги. Именно благодаря лоббизму Альберта, являющегося членом Международного олимпийского комитета, стало возможным проведение в 2014 году зимней олимпиады в Сочи. Альберт наградил Путина высшей наградой княжества Монако — орденом святого Карла. Ранее из русских этим орденом награждался только российский император Александр II. В ответ Путин организовал путешествие Альберта на северный полюс. А на деньги приближенных к Кремлю российских банкиров в Монако была построена ”дача” для Альберта.
Кроме того, со ссылкой на источники в британских и американских спецслужбах, в европейских и североамериканских СМИ периодически появляются материалы о том, что карликовое княжество Монако превратилось в ”страну обетованную” для ”русской мафии” (или, как иногда пишут, ”красной мафии”). Количество роскошных вилл в Монако, принадлежащих русским богачам, приближается к сотне. Многие, если не все, эти внешне респектабельные и уважаемые ”монакские русские” так или иначе связаны с Кремлем и с отмыванием денег, полученных в России преступным путем.
Не исключено, что и ”валютный кошелек” Путина тоже хранится в Монако. Самой надежной гарантией сохранности этого ”кошелька” может быть страх Альберта перед ”утечкой” в СМИ информации о его чересчур неформальных связях с Путиным.
В этом контексте особый оттенок приобретают публичные разоблачения тайн монакского двора бывшего сотрудника ФБР США Роберта Эринджера, который ранее консультировал власти Монако по вопросам разведки и безопасности. В статье, опубликованной на сайте ”Радио Свобода” и посвященной скандальному конфликту между Альбертом и Эринджером, указывалось: ”Господин Эринджер предупреждал принца Альбера о том, что российская разведка будет держать его под контролем и что, если он вступит в интимные отношения с мужчинами или женщинами, это, вероятно, будет записано на видео с целью использования для давления на него”.