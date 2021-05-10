ДНЕВНИК РУССКОЙ ПРЕССЫ | Все больше источников утверждают, что Путин может быть гомосексуалом

Не так давно на польском портале Fakt.pl была опубликована статья об убийстве в Швейцарии в городе Цюрихе Юрия Михалевича, бывшего личного помощника Путина. Со ссылкой на сотрудника швейцарской полиции, польское издание сообщало, что труп Михалевича был найден в его квартире со следами радиоактивного излучения. По данным экспертизы, Михалевич был убит с помощью радиоактивной субстанции российского производства под название диоксин TCDD. Это стало основанием для версии о том, что Михалевича ликвидировали агенты российских спецслужб. Официального подтверждения этой версии от швейцарской полиции не последовало.

Ранее на польском интернет-портале Onet.pl цитировалась статья о гомосексуализме Путина, опубликованная в немецком журнале Der Spiegel : ”Путин любит фотографироваться полуобнаженным, при этом хочет казаться мачо, чтобы отвести от себя подозрения в гомосексуализме. Этой цели служат также выражаемые им взгляды крайне негативного отношения к людям нетрадиционной сексуальной ориентации”.

По мнению украинских тележурналистов, именно тщательно скрываемый гомосексуализм Путина и стал главной причиной его развода с женой, которая сейчас часто и подолгу проводит время в Спасо-Елеазаровском женском монастыре, который находится в маленькой деревне Елизарово, что в 27 километрах от Пскова . Вероятно, там Людмила Путина замаливает грехи своего экс-супруга. Также утверждается, что давним секс-партнером Путина является Дмитрий Медведев , которого Путин ставил вместо себя временным президентом и много лет держал премьер-министром России . А ”утечки” в СМИ о любовных похождениях Путина с известными спортсменками и артистками специально организуются для того, чтобы скрыть от широкой общественности нетрадиционные половые влечения Путина.

Сбежав в Швейцарию, Михалевич публично утверждал, что он имел гомосексуальную связь с Путиным. А за несколько месяцев до его смерти на многих сайтах в разных странах появилось сообщение о том, что Михалевич написал книгу ”Я был любовником Путина”. До сих пор эта книга так и не издана. Логично предположить, что никто из издателей не хочет быть отравленным радиоактивным препаратом российского производства. Опять же по сообщению Fakt.pl, российские спецслужбы проводят интенсивные поиски таинственной рукописи Михалевича, местонахождение которой неизвестно.

А в упомянутом выше репортаже телеканала УНIАН-ТБ еще утверждалось, что самым элитным любовником Путина является правитель Монако принц Альберт, о гомосексуальной ориентации которого неоднократно сообщалось в СМИ. Эти сообщения появляются и после того, как Альберт женился на южноафриканской пловчихе Шарлин Виттсток. Например, любимая газета Путина ”Комсомольская правда” писала, что брак Альберта с Шарлин — фиктивный и был организован лишь для того, чтобы произвести на свет монаршего наследника мужского пола, а также скрыть гомосексуализм правителя Монако.