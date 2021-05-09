09.05.2021, 10:36
ФОТО | Празднование 9 мая в столице: к Бронзовому солдату нескончаемо идут люди(201)
Сегодня, 9 мая, с раннего утра на Военное кладбище к памятнику павшим люди несут цветы. На месте события работают корреспонденты Delfi.
Как вы можете увидеть из нашего фоторепортажа, уже в начале дня, в 11 часов, памятник утопал в цветах.
Также, в воскресенье утром на Военном кладбище у памятника погибшим воинам (Бронзовый солдат) был зажжен огонь Победы, сообщает в FB в аккаунте "Таллиннцы" его администратор Олег Беседин (он также является автором фотографий).
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