ФОТО | Празднование 9 мая в столице: к Бронзовому солдату нескончаемо идут люди

Как вы можете увидеть из нашего фоторепортажа, уже в начале дня, в 11 часов, памятник утопал в цветах.

Также, в воскресенье утром на Военном кладбище у памятника погибшим воинам (Бронзовый солдат) был зажжен огонь Победы, сообщает в FB в аккаунте "Таллиннцы" его администратор Олег Беседин (он также является автором фотографий).

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