ВИДЕО | "Мамы дарят жизнь, а значит – основу нашей стране". Юри Ратас поздравил жительниц Эстонии с Днем матери

"Дорогие мамы, бабушки и прабабушки!

Сегодня — ваш день. Ведь на календаре — День матери.

Пусть этот праздник наполнят любовь и доброта, которые подарят вам ваши близкие!

И это принесет вам радость в этот особенный день!

Мамы дарят жизнь, а значит — основу нашей стране. Спасибо вам за это от всего сердца!

Радостного Дня матери!"