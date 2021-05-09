09.05.2021, 10:13
ВИДЕО | "Мамы дарят жизнь, а значит – основу нашей стране". Юри Ратас поздравил жительниц Эстонии с Днем матери(2)
По случаю Дня матери, который в этом году отмечается в Эстонии 9 мая, спикер Рийгикогу Юри Ратас обратился к мамам, бабушкам и прабабушкам Эстонии с поздравительной приветственной речью.
"Дорогие мамы, бабушки и прабабушки!
Сегодня — ваш день. Ведь на календаре — День матери.
Пусть этот праздник наполнят любовь и доброта, которые подарят вам ваши близкие!
И это принесет вам радость в этот особенный день!
Мамы дарят жизнь, а значит — основу нашей стране. Спасибо вам за это от всего сердца!
Радостного Дня матери!"