За сутки выявлено 157 новых инфицированных, скончались 6 человек

По данным Регистра народонаселения больше всего положительных тестов дал Харьюский уезд, где COVID-19 был обнаружен у 77 человек, 59 из них проживают в Таллинне.

В Ида-Вирумаа был 21 положительный тест, в Пярнумаа 15, в Вильяндимаа 11, в Тарту и Валгамаа - по 7, в Ляэне-Вирумаа 4, в Пылва-, Рапла- и Ляэнемаа - по 2, и в Йыгевамаа - 1.

В восьми случаях данных о месте жительства инфицированного в регистре не было.

За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 населения составляет 351,6, доля позитивных результатов во всех сделанных тестов - 7,8%.

По состоянию на утро 9 мая в больничном лечении нуждаются 287 человек, из них в интенсивной терапии - 43 пациента (31 человек - на управляемом дыхании).

Средний возраст находящихся на госпитализации пациентов - 68 лет, доля находящихся в больнице людей в возрасте 60+ составляет 73% (211 человек).

За сутки скончались от коронавируса 6 человек: 61-летний мужчина, 66-летняя женщина, 68-летний мужчина, 81-летний мужчина, 87-летний мужчина и 91-летняя женщина.

Всего в Эстонии от COVID-19 умерли 1201 человек.



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