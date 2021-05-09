Исследование: мама все еще помогает – в Эстонии более половины взрослых получают финансовую поддержку от родителей

Наиболее активно финансовую поддержку своим детям оказывают родители, проживающие в Литве. В то время как лишь 20% взрослых жителей Литвы ответили, что они не получали финансовой поддержки от своих родителей, в Латвии этот показатель составляет 44%, а в Эстонии он самый высокий – 45%. Помощь от родителей для покрытия повседневных расходов получают 26% эстонцев, 30% литовцев и 32% латышей.

Родители также помогают своим детям, например, поддерживая их учебу, покупая жилье, машины или просто инвестируя в будущее детей, например, в форме сберегательных или инвестиционных счетов.

В Эстонии 18% жителей заявили, что они получали от родителей поддержку для покрытия расходов на обучение, 16% на покупку жилья и 11% на автомобиль. 10% респондентов заявили, что родители помогли создать задел для реализации их планов на будущее.

«Опрос показал, что по сравнению со своими соседями жители Эстонии получают от родителей наименьшую поддержку, но это не означает, что про них забыли. В Эстонии финансовое положение многих молодых людей настолько хорошее, что они не нуждаются в дополнительной помощи родителей, – пояснил руководитель эстонского филиала банка Citadele Ханс Пайома. – Об этом свидетельствует и статистика банка в отношении размера вкладов населения».

Дети поддерживают родителей скорее нематериально

Дети не только получают помощь от родителей, но и сами предоставляют родителям финансовую и иную поддержку. 18% жителей Эстонии оказывают своим родителям материальную поддержку время от времени, а 3% - ежемесячно. Кроме того, 6% ответивших регулярно берут на себя те или иные родительские расходы. 42% жителей страны заявили, что помогают родителям другими способами, хотя и не напрямую материально, а 30% жителей Эстонии никак не помогают родителям.

Среди стран Балтии наиболее финансово активными в поддержке своих родителей являются жители Литвы (44%), в то время как в Латвии этот показатель составляет 32%.