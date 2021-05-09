Пять человек погибли в аварии с участием грузовика и микроавтобуса в Татарстане

"Пятеро погибли, четверо находятся в больнице, один из них ребенок 16 лет. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелой степени, троих, в том числе ребенка, — средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

Согласно оперативной информации Минздрава, все погибшие и пострадавшие — пассажиры микроавтобуса. Его водитель тоже погиб. "Один [пострадавший] находится в реанимации, трое — в палатах, состояние стабильное", — уточнили в ведомстве.

По данным регионального ГУ МЧС, авария произошла на 127-м км федеральной дороги Р239 Казань — Оренбург. Столкнулись микроавтобус Renault и грузовой автомобиль MAN.

Как сообщили в ГУ МВД Татарстана журналистам, авария произошла по вине водителя грузового автомобиля. "Водитель автомобиля MAN, который, двигаясь со стороны Казани в направлении Оренбурга, в нарушение п. 9.1, 10.1 ПДД не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Renault Trafic, — сообщили в МВД.