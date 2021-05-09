ВИДЕО | Военный парад, посвященный Дню Победы, в Москве

Военный парад прошел с участием более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов, передает РИА Новости.

Парад возглавил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а примет его министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В начале парада на Красную площадь под звуки песни "Священная война" внесли государственный флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем Шойгу и Салюков на кабриолетах "Аурус" объедут и поприветствовали парадные расчеты, после чего министр обратится с докладом к президенту РФ и верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

После выступления главы российского государства и минуты молчания началось торжественное шествие войск.

Открыли парад роты барабанщиков и почетного караула. Затем по Красной площади Москвы промаршировали 37 парадных расчетов. В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников движения "Юнармия".

В парадной колонне прошли также батальон "Росгвардии", роты военной полиции, ФСБ и МЧС, расчет казачьего общества. Женщины-военнослужащие — курсанты пяти высших военных учебных заведений — составят две парадные "коробки". Замкнул пешую колонну парадный расчет курсантов Московского высшего общевойскового командного училища.

Затем по Красной площади прошла военная техника: группа из десяти легендарных танков Т-34, которые признаны лучшими танками времен Второй мировой. Кроме того, можно было увидеть такие новейшие образцы вооружения, как танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки "Коалиция-СВ", боевые машины пехоты "Курганец" и бронетранспортеры