Обломки китайской ракеты упали на Землю

"9 мая в 10:24 (05:24 мск) обломки второй ступени ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу Земли. Зона приземления расположена в районе 72.47° восточной долготы, 2.65° северной широты. Подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу", — говорится в документе.

В свою очередь Космическое командование ВС США сообщило, что вторая ступень ракеты вошла в атмосферу "над Аравийским полуостровом примерно в 22:15 по времени восточного побережья, 8 мая" (5:15 мск, 9 мая). Как отметили в пресс-службе, обломки "упали в районе Индийского океана к северу от Мальдивских островов".

Как заявил ранее в интервью телеканалу CNN представитель Пентагона Майк Ховард, ВС США следят за перемещением обломков ракеты. Он также отметил, что риски падения CZ-5B на объекты, находящиеся на Земле, "нельзя полностью исключить".