Обломки китайской ракеты упали на Землю(3)
"9 мая в 10:24 (05:24 мск) обломки второй ступени ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу Земли. Зона приземления расположена в районе 72.47° восточной долготы, 2.65° северной широты. Подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу", — говорится в документе.
29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи носителя "Чанчжэн-5Б" вывело на орбиту главный модуль космической станции страны. Запуск был объявлен успешным.
В свою очередь Космическое командование ВС США сообщило, что вторая ступень ракеты вошла в атмосферу "над Аравийским полуостровом примерно в 22:15 по времени восточного побережья, 8 мая" (5:15 мск, 9 мая). Как отметили в пресс-службе, обломки "упали в районе Индийского океана к северу от Мальдивских островов".
Как заявил ранее в интервью телеканалу CNN представитель Пентагона Майк Ховард, ВС США следят за перемещением обломков ракеты. Он также отметил, что риски падения CZ-5B на объекты, находящиеся на Земле, "нельзя полностью исключить".
6 мая глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что китайская ракета упадет в безопасном месте, и США не планируют сбивать ее. Роскосмос заявил, что российские средства мониторинга продолжают следить за второй ступенью носителя CZ-5B.