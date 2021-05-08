ВИДЕО | В честь Дня Победы в Нарве состоится велопробег Autovaba 9.mai

Представитель MTÜ Narva Road Игорь “Гарик” Логинов, которого вы можете помнить по клипу Nublu и Gameboy Tetris “Für Oksana” с его знаменитой фразой “Нарва слезам не верит, братан” рассказал RusDelfi о мероприятии.

Гарик говорит, что на проведение велопробега его вдохновил руководитель VeloNarva Александр Куликов: “Мы взяли пример с них”.

“Хотели сделать спортивный день — акцию “Слезь с автомобиля и пересядь на велосипед”. Где-то в комментариях [в группе на Facebook] проскочило предложение сделать 9 мая. И решили приурочить именно к этому празднику”, — рассказывает Гарик о том, как пришла идея проведения данной акции.

Маршрут был выбран специально не по проезжей части, чтобы обезопасить участников велопробега. Сбор состоится в 10:00 на Ореховой горке. Мероприятие официальное, оно зарегистрировано в полиции.

Те, кто сами принесут цветы, чтобы возложить их к памятнику, Narva Road доставят их на автомобиле бесплатно. Для всех участников велопробега приготовлены подарки. Их вручат по возвращении на место страта. Также на финише будут организованы конкурсы с призами.

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