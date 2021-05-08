За три дня до ГКЧП. Как "Зенит" проиграл в Таллинне сборной Эстонской ССР

Первые золотые медали в своей истории "Зенит" завоевал в 1984 году, выиграв под руководством Павла Садырина чемпионат СССР. Правда, через несколько лет - уже без Садырина - "Зенит" вылетел в первую лигу советского футбола, где и пребывал в 1991 году.

"Зенит" привез в Таллинн Морозов

Главный футбольный клуб Ленинграда тогда влачил жалкое существование, прозябая в подвале турнирной таблицы. Много лет "Зенит" находился на балансе Ленинградского оптико-механического объединения - это предприятие выпускало телескопы, фотоаппараты, кинокамеры и продукцию военного назначения. Но когда "Зенит" вылетел в первую лигу, ЛОМО отказалось от поддержки и футбольный клуб стал коммунальным предприятием, которое возглавил известный тележурналист Владислав Гусев.

В августе 1991-го на товарищеский матч в Таллинн "Зенит" привез главный тренер Юрий Морозов - многолетний помощник Валерия Лобановского в сборной СССР.

"Никакой специальной подготовки к той игре с "Зенитом" у нас не было, - вспоминает Валерий Бондаренко, возглавлявший в то время сборную Эстонской ССР. - Игроки собрались на стадионе "Калев" только за два часа до матча. К сожалению, никаких записей о той игре и стартовых составов у меня не сохранилось. Оба мяча в ворота "Зенита" забил полузащитник йыхвиской "Шахты Эстония" Сергей Афанасьев. Средняя линия у нас в том матче сыграла очень прилично. Андрей Борисов, Сергей Брагин... Мы забили два мяча, а могли и больше".

"После матча у нас был запланирован совместный ужин с "Зенитом", но Морозов был очень расстроен поражением и ужин пришлось отменить. Сразу же после игры "Зенит" на своем автобусе отправился в Ленинград", - добавил Бондаренко.