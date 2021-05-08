За три дня до ГКЧП. Как "Зенит" проиграл в Таллинне сборной Эстонской ССР(12)
Первые золотые медали в своей истории "Зенит" завоевал в 1984 году, выиграв под руководством Павла Садырина чемпионат СССР. Правда, через несколько лет - уже без Садырина - "Зенит" вылетел в первую лигу советского футбола, где и пребывал в 1991 году.
"Зенит" привез в Таллинн Морозов
Главный футбольный клуб Ленинграда тогда влачил жалкое существование, прозябая в подвале турнирной таблицы. Много лет "Зенит" находился на балансе Ленинградского оптико-механического объединения - это предприятие выпускало телескопы, фотоаппараты, кинокамеры и продукцию военного назначения. Но когда "Зенит" вылетел в первую лигу, ЛОМО отказалось от поддержки и футбольный клуб стал коммунальным предприятием, которое возглавил известный тележурналист Владислав Гусев.
В августе 1991-го на товарищеский матч в Таллинн "Зенит" привез главный тренер Юрий Морозов - многолетний помощник Валерия Лобановского в сборной СССР.
"Никакой специальной подготовки к той игре с "Зенитом" у нас не было, - вспоминает Валерий Бондаренко, возглавлявший в то время сборную Эстонской ССР. - Игроки собрались на стадионе "Калев" только за два часа до матча. К сожалению, никаких записей о той игре и стартовых составов у меня не сохранилось. Оба мяча в ворота "Зенита" забил полузащитник йыхвиской "Шахты Эстония" Сергей Афанасьев. Средняя линия у нас в том матче сыграла очень прилично. Андрей Борисов, Сергей Брагин... Мы забили два мяча, а могли и больше".
"После матча у нас был запланирован совместный ужин с "Зенитом", но Морозов был очень расстроен поражением и ужин пришлось отменить. Сразу же после игры "Зенит" на своем автобусе отправился в Ленинград", - добавил Бондаренко.
Последний матч сборной Эстонской ССР
Состав хозяев поля был сформирован из игроков первенства Эстонской ССР. Они представляли "Норму", ТФМК, "Шахту Эстония", "Вигри". К сожалению, ни один из этих клубов до наших дней не дожил. Ни одного футболиста "Флоры" - она тогда выступала во второй по силе лиге республиканского первенства - на поле не было. Правда, тренер "Флоры" Айвар Похлак на той игре присутствовал.
Поединок с "Зенитом" стал последним матчем сборной Эстонской ССР. Первый она провела осенью 1940 года против ленинградского "Динамо".
Через три дня после матча с "Зенитом" в Москве был создан ГКЧП, а еще через пару дней, 20 августа 1991 года, Верховный Совет Эстонии объявил о восстановлении независимости. В эстонском футболе начиналась новая жизнь...