Михаил Кылварт: если возникнет необходимость взять на себя ответственность, ответом не будет ”нет”

Всю неделю обсуждалось, кто же станет новым президентом — Юри Ратас или кто-то другой. Сам Ратас на эту тему не сказал ни слова. Вы наверняка знаете, что он решил. Баллотируется?

Если бы я должен был знать ответ на этот вопрос, речь шла бы о коллегиальном решении. Возможно, это правильный подход. Решать, кто станет кандидатом от нашей партии, должна Центристская партия.

Яна Тоом сказала, что если бы Юри Ратас баллотировался, вы стали бы вероятным кандидатом на пост председателя партии. Вам же известно решение Ратаса?

Принятие такого решения означало бы, что мы садимся с Юри и обсуждаем, кто станет президентом, кто — председателем партии. На самом деле это не так происходит. Это решение Юри Ратаса, хочет он баллотироваться или нет. Но правильно было бы, чтобы за его решением стояла партия. Если Ратас заявит о том, что будет баллотироваться в президенты, партия его обязательно поддержит.

Почему Ратас так тянет?

А почему он должен первым выходить со своим заявлением? Точно так же можно поинтересоваться, кто является кандидатом от Isamaa или EKRE.

Если кто-то и может собрать голоса, то это Ратас. И осень уже не за горами.

В том-то и дело, что это не может быть решением одной партии. Так что надо понимать, кто является возможными кандидатами от других партий, какие есть предпочтения или соглашения. Выбрать президента только голосами центристов и реформистов в Рийгикогу невозможно. Прежде всего надо понять, чего хотят жители Эстонии. Но, к сожалению, наша государственная система такой возможности не предусматривает, поэтому мы и должны обсуждать мнения той или иной партии.