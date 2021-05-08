Ледовый холл Тондираба эвакуировали

Как сказали RusDelfi в Спасательном департаменте, сообщение о запахе химикатов в холле поступило в 17:16.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей. Сейчас специалисты берут пробы, чтобы понять, о каком веществе идет речь. На месте находится и служба по обслуживанию вентиляционных систем.

В Спасательном департаменте отметили, что незадолго до появления запаха в здании производились работы по обслуживанию системы вентиляции.

Дополнительная информация об инциденте будет обнародована как только она поступит.

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