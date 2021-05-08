"Тысячи людей бесконтрольно разъезжают, а марафон проводить запрещено"

6 мая на заседании правительственного кабинета обсуждалось проведение спортивных соревнований. Специальное разрешение получил Волейбольный союз на матчи "Золотой лиги" (28-30 мая) и организаторы Ралли Эстонии (15-18 июля), а ходатайство организаторов Выхандуского гребного марафона, который был запланирован на 22 мая, отклонили.

Спецразрешение по блату?

"Я не понимаю это решение. Мы отправили правительству подробный план действий на четырех страницах. Пытались доказать, что вероятность заражения в гребном марафоне сведена к минимуму", - приводит слова Ирвеса Delfi Sport.

Ирвес считает, что Волейбольный союз получил разрешение на проведение матчей "Золотой лиги" лишь по той причине, что президентом организации является Ханно Певкур - заместитель спикера Рийгикогу. В правление Волейбольного союза входит также Танель Кийк - министр здоровья и труда.

"Как отмечалось в социальных сетях, если бы Певкур и Кийк входили в правление Гребного союза, то нам тоже бы дали разрешение на проведение марафона. К сожалению, в Эстонии дела вершатся так".

Гребля безопаснее лыж

При этом Ирвес не понимает, почему в январе, когда был высокий уровень заражения, специальное разрешение было выдано на проведение лыжных марафонов:

"Госпожа президент участвовала в Тартуском лыжном марафоне и никаких проблем не было. Я ничего не имею против Тартуского марафона, но я не понимаю, почему мы остались без специального разрешения".

"Если говорить о Выхандуском марафоне, то интервалы в гребле между участниками намного больше, чем в лыжной гонке. Длина дистанции 100 километров, на старте 1500 лодок, в каждой из которых в среднем по два человека. Когда первые финишируют, последние еще только к середине дистанции подбираются. В самой лодке люди друг к другу не подходят, - пояснил Ирвес.

"В то же время тысячи людей у нас могут бесконтрольно выезжать за границу. Решение правительства для меня совершенно непонятно. Но что делать? У нас правительство, которое живет одним днем", - сказал Ирвес.

На следующей неделе организаторы Выхандуского гребного марафона представят в правительство новое ходатайство. Марафон запланирован на 12 июня.