ФОТО | Первые выходные после послаблений: парковки торговых центров забиты машинами

Сейчас на сайте торгового центра центра Ülemiste сообщается, что в центре много людей и покупателем следует запастись временем.

Фотограф Delfi побывал возле торговых центров Ülemiste и Kristiine , парковки которых оказались забиты машинами.

Смотрите фото!

При этом и специалисты и правительство подчеркивает, что ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, расслабляться еще рано.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.