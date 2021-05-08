08.05.2021, 17:13
ФОТО | Первые выходные после послаблений: парковки торговых центров забиты машинами(8)
Настали первые выходных после открытия торговых центров 3 мая и люди ринулись за покупками.
Сейчас на сайте торгового центра центра Ülemiste сообщается, что в центре много людей и покупателем следует запастись временем.
Фотограф Delfi побывал возле торговых центров Ülemiste и Kristiine , парковки которых оказались забиты машинами.
Смотрите фото!
При этом и специалисты и правительство подчеркивает, что ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, расслабляться еще рано.
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