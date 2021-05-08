ФОТО и ВИДЕО | Ночью в Ярвамаа высадился американский воздушный десант

Во второй половине дня и ночью 8 мая подразделения США на вертолете отправятся из аэропорта Нурмси на Центральный полигон Сил обороны, где состоится посадка другой техники и пройдут совместные учения с партнерами. Всего в учениях примут участие свыше 2500 солдат из Эстонии, США, Великобритании.

Всего за несколько дней с парашютом прыгнут около 7000 солдат.

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