08.05.2021, 16:51
ФОТО и ВИДЕО | Ночью в Ярвамаа высадился американский воздушный десант(5)
Сегодня ночью в Ярвамаа в рамках учений Swift Respons 800 солдат США с помощью парашютов приземлились на аэродром Нурмси.
Во второй половине дня и ночью 8 мая подразделения США на вертолете отправятся из аэропорта Нурмси на Центральный полигон Сил обороны, где состоится посадка другой техники и пройдут совместные учения с партнерами. Всего в учениях примут участие свыше 2500 солдат из Эстонии, США, Великобритании.
Всего за несколько дней с парашютом прыгнут около 7000 солдат.
Смотрите фото и видео!
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