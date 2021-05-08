ВИДЕО RusDelfi | “Если намерены развивать Ида-Вирумаа, то пусть берут и делают!” Нарвитяне бросили вызов депутатам Рийгикогу(3)
В рамках проекта предполагается привести в порядок двор и сделать теплыми и сухими два этажа самой старой фабрики Кренгольма — Старопрядильной — и на этой территории развернуть площадки для театральных представлений, концертов, выставок, кибер-спорта, открыть творческие мастерские, кинозалы, кафе, рестораны, пишет “Нарвская газета”.
Кто будет туда ходить?
“Кто будет туда ходить — вот это вопрос, — рассуждает жительница Нарвы Нина. Тем не менее, она уверена, что если в Рийгикогу “затеяли такое дело, то должны поддержать”.
Пользуясь случаем, женщина обращает внимание на другие проблемы в городе: молодежь уезжает, поскольку нет работы.
Нина возлагает все Надежды на нынешнего мэра Катри Райк. Она также призывает депутатов Рийгикогу поспособствовать развитию города и созданию рабочих мест. “Чтобы наши дети оставались здесь”, — поясняет она.
Женщина говорит, что в городе есть другие нерешенные проблемы. “Много садовых вопросов. Автобусы до садовых участков будут ходить до 15 числа, а что будет дальше — большой вопрос. Не дай Бог, чтобы было как в прошлом году, когда в автобус впускали по 15 человек. Мы остаемся на остановке, и все. Приходится вызывать такси и за 6 евро ехать домой. Это не дело”, — обращает внимание на проблему Нина.
Пойдет городу на пользу
“Если это будет что-то интересное, тогда да, “за”, но если этот не просто очередные кафе и что-то неинтересное, — говорит житель Нарвы Сергей, который затрудняется дать оценку тому, насколько вероятно, что этот проект будет воплощен в жизнь.
Дмитрий и Елизавета говорят, что обеими руками поддерживают идею о реставрации Кренгольмской Мануфактуры. “Я там работал лет 20 назад”, — отмечает Дмитрий.
По словам Елизаветы, Нарве требуется больше культурных мероприятий и центров, чтобы было куда сходить.
Оба они уверены, что реставрация Кренгольмской Мануфактуры пойдет городу на пользу. Как минимум — это создаст рабочие места. Однако Дмитрий и Елизавета все же скептически относятся к тому, что этот проект будет воплощен в жизнь. “Сейчас время такое, инвестировать никто не хочет”, — поясняет Дмитрий.
Обращаясь к депутатам Рийгикогу, которые будут голосовать за финансирование объектов государственного значения, Елизавета говорит: “Проголосуйте, пожалуйста!” Она убеждена, что небольшие города должны развиваться, особенно Нарва, который является приграничным городом и лицом страны для приезжающих сюда людей.
Жительница Нарвы Елена говорит, что прекрасно относится к планам по реновации Кренгольма. Она верит, что эти планы удастся осуществить.
“Пусть берут и делают”
Максим с воодушевлением относится к планам по созданию культурного объекта на территории Кренгольма. По его словам, у жителей Таллинна будет повод приехать в Нарву. Он верит, что проект будет осуществлен.
“Если депутаты настроены развивать Ида-Вирумаа, особенно Нарву, то пусть берут и делают”, — призывает Максим.
“Положительно”, — в один голос отвечают Надежда и Василий на вопрос, как вы относитесь к планам по реконструкции Кренгольма. Удастся ли осуществить эти планы?
- Мы вам поможем, — говорит Василий, обращаясь к депутатам.
- Да конечно? — возражает Надежда.
- Мы, нарвитяне! — поясняет Василий.
- Угу, нет! — стоит на своем Надежда.
“Мы относимся положительно, но все упирается в деньги. Если государство или еврофонды помогут, то будет замечательно”, — комментирует Надежда, которая призывает депутатов Рийгикогу проголосовать за этот проект.
Житель Нарвы Ян скептически относится к планам строительства кинозала, поскольку один кинотеатр в городе уже есть, — говорит мужчина, указывая на Astri.
Также Ян говорит, что в городе надо обратить внимание и на другую проблему — дороги.
Планерному заседанию было предложение включить в список государственно важных строений культуры, финансируемых из средств Культурного капитала, следующие объекты: культурный центр в сердце Тарту, культурный квартал Нарвского Кренгольма “Мануфактура”, дом музыки имени Арво Пярта и пристройка к уже существующему зданию Национальной оперы.
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