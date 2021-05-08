ВИДЕО RusDelfi | “Если намерены развивать Ида-Вирумаа, то пусть берут и делают!” Нарвитяне бросили вызов депутатам Рийгикогу

В рамках проекта предполагается привести в порядок двор и сделать теплыми и сухими два этажа самой старой фабрики Кренгольма — Старопрядильной — и на этой территории развернуть площадки для театральных представлений, концертов, выставок, кибер-спорта, открыть творческие мастерские, кинозалы, кафе, рестораны, пишет “Нарвская газета”.

Кто будет туда ходить?



“Кто будет туда ходить — вот это вопрос, — рассуждает жительница Нарвы Нина. Тем не менее, она уверена, что если в Рийгикогу “затеяли такое дело, то должны поддержать”.

Пользуясь случаем, женщина обращает внимание на другие проблемы в городе: молодежь уезжает, поскольку нет работы.

Нина возлагает все Надежды на нынешнего мэра Катри Райк. Она также призывает депутатов Рийгикогу поспособствовать развитию города и созданию рабочих мест. “Чтобы наши дети оставались здесь”, — поясняет она.

Женщина говорит, что в городе есть другие нерешенные проблемы. “Много садовых вопросов. Автобусы до садовых участков будут ходить до 15 числа, а что будет дальше — большой вопрос. Не дай Бог, чтобы было как в прошлом году, когда в автобус впускали по 15 человек. Мы остаемся на остановке, и все. Приходится вызывать такси и за 6 евро ехать домой. Это не дело”, — обращает внимание на проблему Нина.

Пойдет городу на пользу

“Если это будет что-то интересное, тогда да, “за”, но если этот не просто очередные кафе и что-то неинтересное, — говорит житель Нарвы Сергей, который затрудняется дать оценку тому, насколько вероятно, что этот проект будет воплощен в жизнь.

Дмитрий и Елизавета говорят, что обеими руками поддерживают идею о реставрации Кренгольмской Мануфактуры. “Я там работал лет 20 назад”, — отмечает Дмитрий.

По словам Елизаветы, Нарве требуется больше культурных мероприятий и центров, чтобы было куда сходить.