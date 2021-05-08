Календарь Кубка мира по биатлону. Один этап впервые пройдет в Эстонии
В Отепя стреляющие лыжники будут соревноваться 10-13 марта. В программе эстонского этапа Кубка мира спринт, гонки преследования, смешанная и одиночная эстафеты.
Календарь Кубка мира может претерпеть коррективы. В проведение биатлонных стартов может внести коррективы коронавирусная ситуация.
Последний раз эстонские биатлонисты на пьедестал почета Кубка мира поднимались в январе 2020 года в словенской Поклюке - тогда Рене Захкна и Регина Оя финишировали вторыми в одиночной смешанной эстафете.
В апреле Федерация биатлона Эстонии объявила конкурс на должность главного тренера. Имя нового наставника будет обнародовано на следующей неделе.
Расписание Кубка мира по биатлону 2021/22
27-28 ноября (Контиолахти, Финляндия)
2-5 декабря (Эстерсунд, Швеция)
10-12 декабря (Хохфильцен, Австрия)
16-19 декабря (Анси, Франция)
6-9 января (Оберхоф, Германия)
12-16 января (Рупольдинг, Германия)
20-23 января (Антерсельва, Италия)
5-19 февраля Олимпийские игры (Пекин, Китай)
3-6 марта (Раубичи, Беларусь)
10-13 марта (Отепя, Эстония)
17-20 марта (Холменколлен, Норвегия)