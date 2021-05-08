Календарь Кубка мира по биатлону. Один этап впервые пройдет в Эстонии

В Отепя стреляющие лыжники будут соревноваться 10-13 марта. В программе эстонского этапа Кубка мира спринт, гонки преследования, смешанная и одиночная эстафеты.

Календарь Кубка мира может претерпеть коррективы. В проведение биатлонных стартов может внести коррективы коронавирусная ситуация.

Последний раз эстонские биатлонисты на пьедестал почета Кубка мира поднимались в январе 2020 года в словенской Поклюке - тогда Рене Захкна и Регина Оя финишировали вторыми в одиночной смешанной эстафете.

В апреле Федерация биатлона Эстонии объявила конкурс на должность главного тренера. Имя нового наставника будет обнародовано на следующей неделе.

Расписание Кубка мира по биатлону 2021/22

27-28 ноября (Контиолахти, Финляндия)

2-5 декабря (Эстерсунд, Швеция)

10-12 декабря (Хохфильцен, Австрия)

16-19 декабря (Анси, Франция)

6-9 января (Оберхоф, Германия)

12-16 января (Рупольдинг, Германия)

20-23 января (Антерсельва, Италия)

5-19 февраля Олимпийские игры (Пекин, Китай)

3-6 марта (Раубичи, Беларусь)

10-13 марта (Отепя, Эстония)

17-20 марта (Холменколлен, Норвегия)