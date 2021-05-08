В Иерусалиме в столкновениях палестинцев и полиции ранены более 200 человек

В Иерусалиме в пятницу, 7 мая, вновь произошли столкновения палестинцев с израильской полицией. В результате инцидента у мечети Аль-Акса на Храмовой горе ранения получили более 220 человек, включая 17 стражей порядка. По информации полиции, палестинцы принялись забрасывать ее представителей камнями и пиротехническими изделиями. Стражи порядка в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Аналогичные столкновения в Иерусалиме уже неоднократно происходили с начала священного для мусульман месяца Рамадан и после решения главы Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуда Аббаса отложить намеченные на 22 мая всеобщие выборы. Изначально конфликт вспыхнул после запрета правоохранителей на проведение традиционного вечернего сбора палестинцев по случаю Рамадана в Старом городе Иерусалима.

Позднее эскалации напряженности поспособствовала угроза выселения нескольких палестинских семей из одного из районов Восточного Иерусалима. Полиция 7 мая разогнала собравшихся там демонстрантов светошумовыми гранатами.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.