08.05.2021, 21:25
ВИДЕО: "Флора" обыграла "Легион", нарвский "Транс" проиграл "Калью"
Foto: Rauno Volmar
Сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по футболу. Действующий чемпион "Флора" победила "Легион" - 2:1 (1:0).
В середине первого тайма Рауно Саппинен открыл счет. На 78-й минуте Рауно Аллику увеличил преимущество "Флоры". Мяч престижа у "Легиона" забил на 90-й минуте Сандер Пури.
Тартуская "Таммека проиграла дома "Курессааре" - 0:1 (0:0). Тартусцы потерпели в чемпионате Эстонии 5 поражений подряд.
В заключительном матче дня нарвский "Транс" уступил на своем поле "Калью" - 1:2 (0:2).
Центральный поединок тура состоится 9 мая - лидер первенства "Пайде" будет принимать ближайшего преследователя "Левадию".