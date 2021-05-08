08.05.2021, 14:50
"Флора" победила "Легион". Как сыграет нарвский "Транс" с "Калью"?
Foto: Jaanus Lensment
Стартовал очередной тур чемпионата Эстонии по футболу. Действующий чемпион "Флора" победила "Легион" - 2:1 (1:0).
В середине первого тайма Рауно Саппинен открыл счет. На 78-й минуте Рауно Аллику увеличил преимущество "Флоры". Мяч престижа у "Легиона" забил на 90-й минуте Сандер Пури.
Тартуская "Таммека сыграет дома с "Курессааре" (16:00), а нарвский "Транс" проверит на прочность "Калью" (19:00).
Центральный поединок тура состоится 9 мая - лидер первенства "Пайде" будет принимать ближайшего преследователя "Левадию".