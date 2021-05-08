08.05.2021, 21:25
"Флора" обыграла "Легион", нарвский "Транс" проиграл "Калью"
Foto: Rauno Volmar
Стартовал очередной тур чемпионата Эстонии по футболу. Действующий чемпион "Флора" победила "Легион" - 2:1 (1:0).
В середине первого тайма Рауно Саппинен открыл счет. На 78-й минуте Рауно Аллику увеличил преимущество "Флоры". Мяч престижа у "Легиона" забил на 90-й минуте Сандер Пури.
Тартуская "Таммека проиграла дома "Курессааре" - 0:1 (0:0), а нарвский "Транс" ус тупил на своем поле "Калью" - 1:2 (0:2).
Центральный поединок тура состоится 9 мая - лидер первенства "Пайде" будет принимать ближайшего преследователя "Левадию".