08.05.2021, 21:35
ВИДЕО: Соболенко победила в финале первую ракетку мира Барти(1)
Foto: CHEMA MOYA, EPA/Scanpix
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA 6) выиграла в Мадриде крупный турнир с призовым фондом 2,5 млн евро. В финале уроженка Минска победила первую ракетку мира Эшли Барти (Австралия) - 6:0, 3:6, 6:4.
Соболенко сделала в матче 9 эйсов, тогда как ее соперница только 3. Поединок продолжался 1 час и 40 минут. Победительница турнира получила в качестве призовых 315 160 евро.
23-летняя белоруска выиграла 10-й профессиональный турнир в карьере. В новом мировом рейтинге белоруска будет занимать 4-е место.