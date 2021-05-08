Министр Кейт Пентус-Розиманнус уходит в декретный отпуск

Пентус-Розиманнус написала, что ребенок должен родиться в конце лета, и сейчас все проходит хорошо, сообщает RusERR.

"Я буду продолжать работать в прежнем режиме, пока это будет разрешать новый член семьи. После родов на некоторое время до моего возвращения в соответствии с официальной процедурой замены меня заменит министр юстиции Марис Лаури", — сообщила министр.

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