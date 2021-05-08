08.05.2021, 12:36
Министр Кейт Пентус-Розиманнус уходит в декретный отпуск(28)
Foto: Rauno Volmar
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус объявила в социальных сетях, что ждет ребенка и в конце лета уйдет в отпуск по уходу за ребенком. После рождения ребенка её некоторое время будет замещать министр юстиции Марис Лаури.
Пентус-Розиманнус написала, что ребенок должен родиться в конце лета, и сейчас все проходит хорошо, сообщает RusERR.
"Я буду продолжать работать в прежнем режиме, пока это будет разрешать новый член семьи. После родов на некоторое время до моего возвращения в соответствии с официальной процедурой замены меня заменит министр юстиции Марис Лаури", — сообщила министр.
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