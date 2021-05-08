08.05.2021, 12:20
На шоссе Таллинн-Кейла BMW X5 устроил аварию и скрылся с места происшествия(25)
Foto: Jassu Hertsmann
Сегодня утром автомобиль BMW устроил на шоссе Таллинн-Кейла аварию и скрылся.
Полиция сообщает, что в 09:50 автомобиль BMW X5 на 19 км шоссе Таллинн-Кейла при совершении обгона устроил аварию и скрылся с места проишествия.
В результате случившегося были повреждены микроавтобусы VW LT и Citroen Jumper. Медики скорой осмотрели на месте одного человека. Госпиталиция ему, к счастью, не потребовалась.
Как RusDelfi писал утром, вчера на дорогах Эстонии произошло множество аварий, в которых пострадали люди.
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