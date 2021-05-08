ЧП и криминал
08.05.2021, 12:20

На шоссе Таллинн-Кейла BMW X5 устроил аварию и скрылся с места происшествия

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BMW
BMW
Foto: Jassu Hertsmann
Сегодня утром автомобиль BMW устроил на шоссе Таллинн-Кейла аварию и скрылся.

Полиция сообщает, что в 09:50 автомобиль BMW X5 на 19 км шоссе Таллинн-Кейла при совершении обгона устроил аварию и скрылся с места проишествия.

В результате случившегося были повреждены микроавтобусы VW LT и Citroen Jumper. Медики скорой осмотрели на месте одного человека. Госпиталиция ему, к счастью, не потребовалась.

Как RusDelfi писал утром, вчера на дорогах Эстонии произошло множество аварий, в которых пострадали люди.

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