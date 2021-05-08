Лаанет: Вторая мировая война научила Эстонию ценить отношения с союзниками

Министр обороны Лаанет сказал, что сегодня государства-члены Европейского Союза и Североатлантического Альянса отмечают окончание Второй мировой войны в Европе, отдавая дань памяти десяткам миллионов жертв войны.

”Большинство погибших были гражданскими лицами, защитниками государств-союзников и простыми солдатами, выполнившими приказы агрессоров. Война несправедлива, поскольку за ней кроются слепая ненависть и амбиции нескольких лиц, а страдает бесчисленное число невинных людей”, — сказал Лаанет.

Он добавил, что годы Второй мировой войны и последовавший за ней период холодной войны научили Эстонию многому, например, тому, что Эстонии нужны сильные союзники и союзнические отношения как кислород, чтобы защитить свою независимость и демократию. ”Угроза с востока не исчезнет до тех пор, пока Кремль агрессивно борется против западного мира и душит демократию в России.

"Тоталитарные сверхдержавы никогда не уважают ни международное право, ни миролюбие и независимость малых государств”, — отметил Лаанет.

Он пояснил, как премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своей пророческой речи ”Жилы мира” (Sinews of Peace) 3 марта 1946 года предупреждал о подъеме ”железного занавеса” от Балтийского до Средиземного моря.

”Сегодня мы делаем все от нас зависящее, чтобы одеяло свободы на века покрывало Европу от Балтийского до Средиземного моря”, — подтвердил Лаанет.

По словам Лаанета, 8 мая для европейцев и североамериканцев — это день памяти людей, отдавших свою жизнь и потерявших здоровье, а не празднование победы во Второй мировой войне с демонстрацией грубой военной силы. А 9 мая — это День Европы.

”Сохранение мира — это главная цель Эстонии и союзников по НАТО”, — закончил свое обращение Лаанет.