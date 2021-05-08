Празднование Дня Таллинна начнется уже в понедельник(2)
По словам мэра Михаила Кылварта, в этом году нам всем пришлось столкнуться со сложностями, однако многим это дало возможность осмотреться и задуматься о том, что у нас есть.
”Я уверен, что за этот год мы узнали много нового — как о себе, так и об окружающем нас мире, — сказал Михаил Кылварт. — Мы гораздо лучше познакомились с родным городом, обнаружили неизведанные места и почувствовали себя настоящими таллиннцами, — сказал мэр. — Такая же идея — ценить историю города и статус горожанина — и у Дня Таллинна, который мы впервые отметили 20 лет назад. За последний год мы вновь получили подтверждение тому, что главная ценность нашего города — его жители. Проявляя поддержку и заботу друг о друге в трудное время, мы помогаем сохранить свой город для следующих поколений”.
В понедельник, 10 мая, будет дан старт ориентированию в честь Дня Таллинна — маршруты можно пройти с помощью приложения Actionbound (страница в ”Фейсбуке” Noor Tegija). Тогда же будет запущена и игра-головоломка ”Заметь скрытое в Кесклинне”, в ходе которой нужно распознавать разные места и объекты. Играть можно как в виртуальной реальности (на странице района Кесклинн в ”Фейсбуке”), так и в городской среде — нужно найти пять картинок разных мест центра города на наших рекламных носителях. Ласнамяэская районная управа предлагает принять участие в фотоохоте ”Исторические объекты Ласнамяэ”. Районная управа Мустамяэ организует видеоэкскурсии Юри Куускемаа по интересным объектам Старого города и Мустамяэ (экскурсии доступны на эстонском, русском и английском языках, сделать это можно на странице районной управы Мустамяэ в ”Фейсбуке”).
Непосредственно накануне Дня Таллинна, утром 14 мая в одиннадцати школах Таллинна состоится спортивный день для детей и подростков. В 12.00 состоится традиционный Таллиннский диктант — любителей эстонского языка со всего мира приглашают испытать свои силы в виртуальном мероприятии, приуроченном к 30-летию со дня восстановления независимости. Диктант приглашают писать как школьников, так и взрослых, с уважением относящихся к эстонскому языку и желающих испытать свои знания в правописании. Текст диктанта зачитает известный певец Иво Линна, который в конце восьмидесятых был в самом эпицентре событий Поющей революции.
В День Таллинна, 15 мая, с Рейди теэ стартует парад уборочной техники, которым одновременно завершится городской месяц благоустройства. Параллельно на Рейди теэ откроется фотостена, на фоне которой смогут сфотографироваться жители Таллинна и гости столицы. В полдень город буквально затопит цветами, поскольку при непосредственном участии горожан на клумбы будущего Путукавяйл, а также на клумбы по адресу Палдиски мнт 48 и прибрежной зоны Пирита будут высажены 4020 растений, привлекающих насекомых-опылителей. Еще 1530 многолетних растений появятся на зеленой разделительной полосе Палдиского шоссе и на мосту Палласти. В результате будет создана красивая цветочная картина, которая призвана поддержать видовое разнообразие в столице, и тем самым — цели экологических изменений в Таллинне. В парке Койду будут приведены в порядок клумбы и добавлены кустарники и многолетние растения. Коллективное высаживание цветов будет организовано в каждом районе города.
Приятные впечатления в День Таллинна подарит и ”балконный” концерт перед Таллиннским горсобранием, который состоится в полдень. В концерте примут участие Тыну Йыэсаар (виолончель) и Мелисса Йыэсаар (скрипка). 40-минутным концертом для прохожих можно будет насладиться, соблюдая действующие ограничения.
Концерт в честь Дня Таллинна ”Тишина. Жизнь. Сердечное признание” посвящен ожиданию — чтобы можно было бы вновь увидеть на улочках Старого города множество людей, как местных, так и гостей. Виртуальный концерт можно будет посмотреть 15 мая, в 14.00, на страничке www.filharmoonia.ee.
Традиция отмечать День Таллинна была положена в 2002 году. День Таллинна напоминает жителям страны о полученном в 1248 году Любекском праве, которое означало принятие столицы Эстонии в союз городов Европы.