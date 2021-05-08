Празднование Дня Таллинна начнется уже в понедельник

По словам мэра Михаила Кылварта, в этом году нам всем пришлось столкнуться со сложностями, однако многим это дало возможность осмотреться и задуматься о том, что у нас есть.

”Я уверен, что за этот год мы узнали много нового — как о себе, так и об окружающем нас мире, — сказал Михаил Кылварт. — Мы гораздо лучше познакомились с родным городом, обнаружили неизведанные места и почувствовали себя настоящими таллиннцами, — сказал мэр. — Такая же идея — ценить историю города и статус горожанина — и у Дня Таллинна, который мы впервые отметили 20 лет назад. За последний год мы вновь получили подтверждение тому, что главная ценность нашего города — его жители. Проявляя поддержку и заботу друг о друге в трудное время, мы помогаем сохранить свой город для следующих поколений”.

В понедельник, 10 мая, будет дан старт ориентированию в честь Дня Таллинна — маршруты можно пройти с помощью приложения Actionbound (страница в ”Фейсбуке” Noor Tegija). Тогда же будет запущена и игра-головоломка ”Заметь скрытое в Кесклинне”, в ходе которой нужно распознавать разные места и объекты. Играть можно как в виртуальной реальности (на странице района Кесклинн в ”Фейсбуке”), так и в городской среде — нужно найти пять картинок разных мест центра города на наших рекламных носителях. Ласнамяэская районная управа предлагает принять участие в фотоохоте ”Исторические объекты Ласнамяэ”. Районная управа Мустамяэ организует видеоэкскурсии Юри Куускемаа по интересным объектам Старого города и Мустамяэ (экскурсии доступны на эстонском, русском и английском языках, сделать это можно на странице районной управы Мустамяэ в ”Фейсбуке”).