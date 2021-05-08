Бабченко в Эстонии? Журналист рассказал о планах в России по возвращении: селфи на ”Абрамсе” на Тверской я сделаю

Аркадий, следил за вашим фейсбуком. Вы часто пишете про Эстонию. Вы находитесь в нашей стране?

Нет, я сейчас нахожусь на островах в Сент-Китс и Невис. Читаю и отслеживаю эстонские новости, потому что я в них влюбился, когда мы приезжали в Эстонию. Года, наверное, полтора-два назад с семьёй. Я подписан на русскоязычные эстонские СМИ. Я хочу писать новости о том, как полицейский патруль выехал на драку двух зайцев посреди проспекта. Для меня эти новости просто фантастические. Самая моя любимая новость — это из газеты ”Голос островов” (Saarte Hääl — прим.) о том, как вороны, топая по крышам, мешают учиться ученикам. Я хочу жить в такой стране, где такие новости.

В России ждут вашего возвращения, чтобы посадить?

Конечно! Меня внесли в список экстремистов-террористов, у меня все счета заблокированы, у меня всё имущество отобрали. Если я сейчас вернусь в Россию, всё, я сажусь прямиком в тюрьму из аэропорта.

Сможете ли вы когда-нибудь вернуться в Россию?

А зачем? Ты когда уезжаешь, ты, конечно, всегда уезжаешь временно. Ты всегда думаешь, что я вернешься. Оставляешь самокат в гараже — ну пусть постоит, через какое-то время вернусь, он покроется пылью, но я на тебе ещё покатаюсь, дружочек. Это все так уезжают.

Меня в какой-то момент просто прорубило: а я уже больше не вернусь. Мне некуда возвращаться. А зачем, для чего? Путин мужик молодой, ему 68 лет, лет 20 на троне ещё просидит. Медицина сейчас достигла таких высот, что вот пожалуйста, Мугабе в 92 года шёл на выборы и ничего. Пока Путин там, я вернуться, естественно, не смогу. Я смогу вернуться, только когда его не будет. А когда его не будет, там будет экономический крах. А возвращаться в 60 лет в 1991-й год, чтобы смотреть, как на рынке продают невиданный киви по одному доллару штука. Не знаю, квартиру разве что на Арбате купить за 6 тысяч долларов.