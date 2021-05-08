Евросоюз выходит из локдауна. В школу, в ресторан, в отпуск — уже можно?

Социальная и культурная жизнь Германии стоит на "аварийном тормозе" — в стране действуют единые ограничительные меры борьбы с коронавирусом, предусмотренные поправками в Закон об эпидемиологической защите и принятые в конце апреля. Но с 9 мая ограничения перестанут касаться людей, прошедших полную вакцинацию или перенесших коронавирусную инфекцию: 7 мая бундестрат — правительство федеральных земель Германии — одобрил соответствующее постановление правительства страны.

Как минимум одну прививку в ФРГ получили более 30 процентов населения. Для тех, кто полностью привился или переболел ковидом, будут сняты ограничения на социальные контакты, отменено действие комендантского часа и отпадет необходимость в экспресс-тестах, обязательных для посещения непродовольственных магазинов, парикмахерских или музеев. Но о снятии локдауна, пусть и постепенном, речь пока не идет. В других европейских странах возвращение к нормальной жизни происходит быстрее.

В Греции открылись рестораны и ждут туристов

И жители Греции, и туристы с нетерпением ждали этого события: с 3 мая в стране вновь — после полугодичного карантина- открылись бары и рестораны, хотя работать они будут с ограничениями. Обслуживать клиентов можно только на улице, а персоналу придется дважды в неделю сдавать тесты на коронавирус и носить защитные маски. Столы должны стоять на существенном расстоянии друг от друга, сидеть за одним столом могут не более шести человек.

Чтобы посетители особо не расслаблялись, живые выступления музыкантов в ресторанах пока не разрешаются. Работать бары и рестораны смогут до 23.00, после этого вступает в силу комендантский час, начало которого перенесли с 21.00. О полной его отмене речь еще не идет.

С 10 мая в Греции откроются школы, а с 15 мая туристы, сделавшие обе прививки от коронавируса или имеющие при себе негативный тест на COVID-19, смогут снова въезжать в страну без необходимости пройти карантин.