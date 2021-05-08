Бабченко — о своем ”убийстве”, воскрешении и отъезде из Украины

И тут звонок: ”Давай, начинаем”. Теперь в один день у меня три дня рождения. Приехал гримёр. Сначала несколько часов мы тренировались как падать, как кашлять. Если человеку пуля пробивает лёгкие, у него кровь изо рта брызгает, он падает вперёд, а не назад и так далее и тому подобное. Потом меня загримировали, потом зашёл мой убийца. Сначала думали, что сделаем несколько холостых выстрелов, но отказались от этого.

Перенеслось, кажется, на вторник. Ну что-то нет звонка. Я подумал, что и сегодня уже не будет, что опять переносится. Написал пост. Это как раз тот день, когда под Славянском погиб генерал Нацгвардии Украины Кульчицкий. Он не взял меня с собой в вертолёт, полетел и разбился. Я его проводил и остался живым. И этот день у меня, как второй день рождения. Я написал пост, что у меня сегодня второй день рождения.

Уже было понятно, что я просто пробный шар. Дальше будут другие цели и они гораздо более важные. А на мне так — потренироваться. Я, естественно, согласился. Месяц заняла эта подготовка. Потом само ”моё убийство” переносилось несколько раз из-за юридических вопросов. Суд должен дать разрешение на то, чтобы меня ”грохнули”. Пока суд и прокуратура эти бумажки согласовывали, несколько раз переносилось.

Если вкратце, — позвонили мне с работы, попросили приехать на час пораньше до эфира. Я приехал. Сидят два человека, показывают ориентировки на меня и мою жену. Абсолютно точно: фотографии моего дома, паспортные данные, данные из моего военного билета — в какой части я служил. Понятно откуда слито, ясно откуда корни растут. Я говорю: ”Ну да, моё”. Они отвечают: ”На тебя заказ”. Я говорю: ”Отлично, замечательно”. Предложили поучаствовать в этой операции, чтобы выяснить всю цепочку — куда ведут корни. К тому моменту было понятно — уже месяц они следили за этим, меня поставили в известность только через месяц. Ещё месяц я во всём этом участвовал, то есть вся операция заняла два месяца.

Почти три года назад, 29 мая 2018 года в СМИ появилась информация, что в Киеве на пороге своего дома убит российский журналист Аркадий Бабченко. Его гибель подтвердили в полиции.

Он зашёл, спрашивает, как дела. ”Не смеши меня, — говорю, — чудовище. Мне смеяться нельзя, я убитый”. Десять секунд постоял, вышел. В тот момент действительно было страшно. Ты лежишь и думаешь: во что я ввязался. Я лёг, открыл дверь своему убийце, кто его знает, что за спецоперация? Пристрелят да и всё. Потом жена вызвала скорую и полицию. В полиции были не в курсе, знали только минимальное количество человек. Погрузили меня в скорую, повезли якобы в больницу, а по дороге я ”умер”. Врач позвонил дежурному, сказал, что не довезли. Потому что, кто его знает, где у них связи, может быть у дежурного сидят, отслеживают.

Операция была проработана до таких мелочей. Привезли меня в морг. Там я несколько часов лежал в крови и замёрз. Меня началась от холода дрожь, колотило. А если труп несут в морг, а его колотит от холода, то это проблема, согласитесь. Согревали меня, укрыли блестящими одеялками. В морге я разделся, смыл с себя кровь, запасной одежды, естественно, нет. Мне дали простыню, в которую заворачивают тела. Я в неё завернулся, включил телевизор, налил чашку чая, мне принесли пачку сигарет. И вот сижу я, пью чай, курю сигареты, смотрю по телевизору: каким офигенным и хорошим парнем, оказывается, я был. Каким я был хорошим человеком, прям самому себя жалко стало.

А через стенку слышно, как санитар ножовкой пилит кость. По-моему, трепанацию делал. Довольно странные ощущения. Потом, часов в пять ночи, меня отвезли в безопасное место. Вся операция заняла 11 часов. Меня отвезли в безопасное место, предполагалось, что мёртвым я буду дня три. Но, на следующий день выяснилось, что товарищ Герман (предприниматель Борис Герман, за организацию убийства Бабченко получил 4,5 года тюрьмы, был выпущен через полтора года по состоянию здоровья, сейчас живет в Израиле -прим.) — организатор-убийца — взял билет в Испанию. Поэтому решили брать его на следующий день, а меня воскресить. Привезли в СБУ, и я воскрес.

Вам пришлось покинуть Украину из-за того, что там небезопасно было находиться дальше?

Давайте вспомним, с какими предвыборными лозунгами нынешняя власть шла на выборы. А лозунги эти были: ”Посмотреть в глаза Путину”, ”Договориться о мире”. Чуть ли не пророссийские. Я просто не стал ставить эксперимент ни на себе, ни на своей семье. Потому что шутки охраны, которую я не знаю… И когда там один раз шутят: ”Ну Аркадий, не знаем куда вас сейчас повезём — на эфир или в Харьковскую область, выдавать в Россию”. Один раз это смешно, а в двадцатый уже не очень смешно. Поэтому я решил уехал.

Интервью полностью можно прочитать ЗДЕСЬ.

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