За сутки в Эстонии коронавирус выявили у 348 человек

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу записи на вакцинацию в общегосударственной электронной регистратуре. Записаться на вакцинацию можно через интернет во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.

В общереспубликанской электронной регистратуре открыта запись на вакцинацию в категории от 50 лет и старше. Поставщики медицинских услуг постепенно добавляют свободные места. Все поставщики услуг в сфере здравоохранения, подключившиеся к системе общегосударственной электронной регистратуры, публикуют свободные места для прохождения вакцинации согласно наличию вакцины. Исходя из этого меняется и информация в общереспубликанской электронной регистратуре.

Начиная с этой недели на вакцинацию против COVID-19 приглашаются все лица в возрасте от 50 лет и старше, а также люди, которым в этом году исполнится 50 лет. Кроме того, на вакцинацию по-прежнему приглашаются все взрослые, входящие в группу риска по COVID-19, независимо от возраста. Человек может самостоятельно записаться на вакцинацию через электронную регистратуру www.digiregistratuur.ee или же позвонить в регистратуру местной больницы или частного медицинского учреждения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 354 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,9% от общего количества сделанных тестов.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 136 человек. 99 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель прило жения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала

Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.

Дополнительную информацию об ограничениях, смягченных с понедельника, можно получить здесь.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.

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