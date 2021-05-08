За сутки в Эстонии коронавирус выявили у 348 человек

По состоянию на 8 мая выздоровели 115 699 человек. Из них истории болезни 75 860 человек (65,6%) завершены, у 39 839 человек (34,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

На сегодня в больницах завершено 7309 случаев заболевания COVID-19 у 7036 человек.

Стационарное лечение требовалось в целом 7% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 67 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 213 человек (73%).

По состоянию на утро 8 мая в Эстонии в больничном лечении нуждаются 290 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 44 пациентам, из которых 33 человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

В течение суток была открыта в общей сложности 18 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 290 пациентов.

В Ида-Вирумаа добавились 63, в Тартумаа — 33, в Пярнумаа и Вильяндимаа — по 24, в Ляэне-Вирумаа и Пылвамаа по девять новых случаев заражения. В Валгамаа — 8, на Сааремаа 7, в Ярвамаа — 6, в Йыгевамаа, Ляэнемаа, Рапламаа и Вырумаа по пять новых случаев заражения. На Хийумаа новых случаев заражения выявлено не было. В случае 9 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 136 человек. 99 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 323 778 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего был получен 124 901 положительный первичный результат.

Ситуация с вакцинацией

В Эстонии против COVID-19 привиты 369 157 человек, две дозы вакцины получил 155 022 человек.

За сутки было введено 13 789 доз вакцины, в общей сложности вакцинированы 369 157 человек, из которых курс вакцинации завершен у 155 022 человек. Среди населения старше 70 лет доля иммунизированных как минимум одной дозой вакцины составляет 62%. В возрастной группе 70+ более 60% населения вакцинировано во всех уездах, за исключением Ида-Вирумаа.

Начиная с этой недели на вакцинацию против COVID-19 приглашаются все лица в возрасте от 50 лет и старше, а также люди, которым в этом году исполнится 50 лет. Кроме того, на вакцинацию по-прежнему приглашаются все взрослые, входящие в группу риска по COVID-19, независимо от возраста. Человек может самостоятельно записаться на вакцинацию через электронную регистратуру www.digiregistratuur.ee или же позвонить в регистратуру местной больницы или частного медицинского учреждения.

В общереспубликанской электронной регистратуре открыта запись на вакцинацию в категории от 50 лет и старше. Поставщики медицинских услуг постепенно добавляют свободные места. Все поставщики услуг в сфере здравоохранения, подключившиеся к системе общегосударственной электронной регистратуры, публикуют свободные места для прохождения вакцинации согласно наличию вакцины. Исходя из этого меняется и информация в общереспубликанской электронной регистратуре.