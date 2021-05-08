За сутки в Эстонии коронавирус выявили у 348 человек(32)
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 136 человек. 99 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавились 63, в Тартумаа — 33, в Пярнумаа и Вильяндимаа — по 24, в Ляэне-Вирумаа и Пылвамаа по девять новых случаев заражения. В Валгамаа — 8, на Сааремаа 7, в Ярвамаа — 6, в Йыгевамаа, Ляэнемаа, Рапламаа и Вырумаа по пять новых случаев заражения. На Хийумаа новых случаев заражения выявлено не было. В случае 9 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 354 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,9% от общего количества сделанных тестов.
Больничное лечение. Одна смерть
В течение суток была открыта в общей сложности 18 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 290 пациентов.
По состоянию на утро 8 мая в Эстонии в больничном лечении нуждаются 290 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 44 пациентам, из которых 33 человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 18 новых историй болезни с COVID-19.
Стационарное лечение требовалось в целом 7% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 67 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 213 человек (73%).
За сутки скончался один человек с коронавирусом: 73-летний мужчина.
На сегодня в больницах завершено 7309 случаев заболевания COVID-19 у 7036 человек.
По состоянию на 8 мая выздоровели 115 699 человек. Из них истории болезни 75 860 человек (65,6%) завершены, у 39 839 человек (34,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 323 778 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего был получен 124 901 положительный первичный результат.
Ситуация с вакцинацией
В Эстонии против COVID-19 привиты 369 157 человек, две дозы вакцины получил 155 022 человек.
За сутки было введено 13 789 доз вакцины, в общей сложности вакцинированы 369 157 человек, из которых курс вакцинации завершен у 155 022 человек. Среди населения старше 70 лет доля иммунизированных как минимум одной дозой вакцины составляет 62%. В возрастной группе 70+ более 60% населения вакцинировано во всех уездах, за исключением Ида-Вирумаа.
Начиная с этой недели на вакцинацию против COVID-19 приглашаются все лица в возрасте от 50 лет и старше, а также люди, которым в этом году исполнится 50 лет. Кроме того, на вакцинацию по-прежнему приглашаются все взрослые, входящие в группу риска по COVID-19, независимо от возраста. Человек может самостоятельно записаться на вакцинацию через электронную регистратуру www.digiregistratuur.ee или же позвонить в регистратуру местной больницы или частного медицинского учреждения.
В общереспубликанской электронной регистратуре открыта запись на вакцинацию в категории от 50 лет и старше. Поставщики медицинских услуг постепенно добавляют свободные места. Все поставщики услуг в сфере здравоохранения, подключившиеся к системе общегосударственной электронной регистратуры, публикуют свободные места для прохождения вакцинации согласно наличию вакцины. Исходя из этого меняется и информация в общереспубликанской электронной регистратуре.
Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу записи на вакцинацию в общегосударственной электронной регистратуре. Записаться на вакцинацию можно через интернет во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель прило жения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала
Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.
Дополнительную информацию об ограничениях, смягченных с понедельника, можно получить здесь.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.
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