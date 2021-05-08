Мальчик упал на автобус, электросамокат врезался в автомобиль. Пятница выдалась богатой на аварии

Например, в 09:06 произошла авария на улице Торуйыэ в городе Кохлта-Ярве в Ида-Вирумаа, где 64-летняя женщина на легковом автомобиле Škoda Fabia из-за невнимательности съехала с дороги и врезалась в фонарный столб. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 09:30 поступило сообщение об аварии на автобусной остановке ”Куристику” на Линнамяэ теэ в Таллинне, где 14-летний мальчик ударился о въехавший на остановку автобус Man под управлением 47-летней женщины. Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 14:04 произошла авария на перекрестке Няйтусе и Лехола в Тарту, где 81-летняя женщина на легковом автомобиле Hyundai I20 совершала поворот налево с парковки магазина Selver в сторону улицу Ваксали и столкнулась с 64-летней женщиной на велосипеде, пересекавшей дорогу по пешеходному переходу. Велосипедистку доставили в Клинику Тартуского университета.

В 14:35 произошла авария на Петербургском шоссе в Таллинне, где 46-летнему водителю легкового автомобиля Toyota Avensis стало плохо, в результате чего он сдал назад и врезался в остановившийся за ним легковой автомобиль Volkswagen Arteon под управлением 41-летней женщины. Водителя Toyota доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:51 произошла авария на нерегулируемом пешеходном переходе возле Кангеласте, 34 в Нарве, где 31-летняя женщина на электросамокате пересекала проезжую часть и не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге Honda Accord под управлением 31-летнего мужчину. Женщина получила удар от автомобиля и была доставлена в Нарвскую больницу.

Также вчера произошло три аварии в Пыхья-Таллинне. Читайте и смотрите фото ЗДЕСЬ.

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