Неделя в Беларуси: внешний долг бьет рекорд, Лукашенко проведет досрочные выборы при условии, что президент США будет также избран раньше срока

"Мы призываем режим провести новые, свободные и честные выборы под международным наблюдением. Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности лиц, причастных к нарушению прав человека", — сказано в документе.

G7 — за новые выборы в Беларуси Страны G7 призвали Лукашенко провести новые президентские выборы под международным наблюдением и освободить всех политзаключенных, говорится в итоговом коммюнике ”семёрки”, принятом на встрече глав МИД государств объединения в Лондоне.

Ухудшение показателей связано с девальвацией белорусского рубля и сильной валютизацией госдолга. После череды кризисов белорусская экономика до сих пор далека от образца 2014 года.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 18,1 млрд. долларов США. Для сравнения: на 1 апреля 2020 года внешний госдолг был равен 16,634 млрд USD, на 1 апреля 2014 года — 12,131 млрд USD. За 7 лет внешний госдолг вырос почти в полтора раза.

Согласно данным Минфина на 1 апреля внутренний госдолг Беларуси составил рекордные 11,763 млрд BYN. Такой объем госдолга стал максимальным за доступный период ведения статистики. Предыдущий рекорд по внутреннему госдолгу продержался всего месяц.

В реальности в рамках проекта, финансируемого ЕС, на приобретение для Беларуси средств индивидуальной защиты, лечебного и диагностического оборудования за год было потрачено 3,8 млн долларов.

"Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну не помогли — и не надо, не просим мы их. Нет, так надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию. Главное при этом, мы лечили и будем лечить наших людей. И, дай Бог, эта проблема была у нас ликвидирована, так как сейчас она ликвидируется. И мы могли лечить людей с надбавками: чтобы мы тех врачей, которые работают в ”красных зонах” с ковид-больными, мы их поддерживали, — заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко назвал ”последними мерзавцами” ”этих европейцев и американцев”, так как ”ничем не помогли Беларуси” в борьбе с Covid-19.

"Ну не помогли — и не надо"

В то же время Евросоюз, как подчеркнул его представитель, призывает власти Беларуси прекратить продолжающиеся репрессии и включиться в инклюзивный общенациональный диалог для поиска выхода из текущего кризиса, чтобы права народа были соблюдены, а его голос и выбор относительно руководства страной были услышаны.

"Позвольте мне, прежде всего, подчеркнуть, что ЕС твердо стоит на стороне народа Беларуси. Именно поэтому мы не миримся с продолжающимися репрессиями и нарушениями основных свобод и прав человека граждан страны. Санкции будут подготовлены и окончательно утверждены после того, как завершатся дискуссии между странами — членами ЕС, и все страны-члены согласятся с их масштабом и всеми, кто должен быть подвергнут санкциям, а также после завершения всех необходимых процедур. Это процесс, который не имеет заранее установленной даты и всегда занимает некоторое время, поскольку все списки (равно решения о санкциях в отношении конкретных людей или организаций) должны иметь надежное юридическое обоснование, подкрепленное соответствующими доказательствами, и единогласное согласие по ним всех 27 государств — членов ЕС. Мы надеемся, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, — сказал Петер Стано.

Четвертый пакет санкций ЕС против руководства Беларуси не будет готов накануне саммита Евросоюза по иностранным делам 10 мая. Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петера Стано объяснил , почему не успели — между странами — членами ЕС идут дискуссии насчет того, кто из персоналий должен быть в санкционном списке и насколько санкции должны быть масштабными. Работа еще продолжается, и, по словам Стано, нет определенного срока, к которому санкции должны быть приняты и объявлены.

"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", — сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси готовы провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США, заявил Лукашенко.

С октября 2020 года ЕС ввел уже три пакета санкций в отношении Беларуси. Первый пакет санкций был принят 2 октября касался 40 белорусских официальных лиц. Это были силовики (представителей МВД и КГБ) и члены ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Следующий, второй по счету пакет санкций приняли 6 ноября. В нем Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и еще 14 высокопоставленных чиновников.

Третий пакет санкций был принят 17 декабря. В нем ЕС затронул представителей белорусских властей и бизнеса.

Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы из-за санкций против Беларуси. Об этом он заявил в ходе доклада премьер-министра Романа Головченко.

”Просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет”, — сказал Лукашенко.

"Пока Лукашенко не уйдет и режим не падет"

В Комиссии по правам человека конгресса США прошли онлайн-слушания по Беларуси. На них выступила Светлана Тихановская и предложила организовать международную конференцию, чтобы изучить ситуацию в стране. Она также отметила, что США были в числе первых, кто ввел санкции и визовые запреты в отношении представителей белорусской власти, и призвала Штаты включиться в международный переговорный процесс с их европейскими партнерами.

”Лукашенко пытается тянуть время, чтобы все забыли о Беларуси. Поэтому мы хотим привлечь к белорусскому кризису внимание всего мира. Важна не только международная солидарность, но и конкретные действия. Уже почти год мои дети каждый день спрашивают, где их папа и когда он вернется. И так живут тысячи семей в Беларуси: они страдают от репрессий режима каждый день”, — отметила Тихановская.