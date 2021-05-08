Умер бывший член Политбюро Егор Лигачев. Ему было 100 лет

По мнению независимых историков, Лигачев был субъективно честен. Вместе с тем в его воспоминаниях и публичных выступлениях буквально сквозила непробиваемая уверенность в праве никем не избранной советско-партийной элитой руководить страной.

В разгар коррупционных разоблачений, с которыми выступали следователи Тельман Гдлян и Николай Иванов (1988-1989 годы) упоминалась и фамилия Лигачева, однако прямых доказательств его причастности к хищениям и взяточничеству представлено не было.

По мнению позднейших исследователей, роль Лигачева несколько преувеличивалась — просто он, в отличие от многих других ортодоксов, не прятался в тени.

Демократы считали Лигачева главным препятствием для преобразований, высмеивали в доморощенных рифмах вроде: "Вот летит с небес кирпич — берегись, Егор Кузьмич!" и настойчиво добивались его отставки.

С 1929 года, когда Сталин одержал окончательную победу над всеми оппозициями, полагалось считать, что разногласий в Политбюро нет и быть не может. Вынеся сор из избы и развернув публичную полемику, Лигачев, по оценкам историков, парадоксальным образом внес вклад в развитие гласности и политической конкуренции.

Окончательно очевидным это сделалось 13 марта 1988 года после появления в газете "Советская Россия " статьи Нины Андреевой "Не могу поступаться принципами", которая была опубликована и затем растиражирована региональной партийной прессой с санкции Лигачева, а, по мнению некоторых исследователей, и написана сотрудниками его аппарата.

В ЦК Лигачев начинал как правая рука Михаила Горбачева , но уже через год-полтора разочаровался в проводимом курсе и сделался "знаменем антиперестроечных сил".

Егор Лигачев был одной из ключевых и знаковых политических фигур СССР эпохи перестройки. Даже противники признавали его крупной и колоритной личностью.

Егор Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1943 году окончил Московский авиационный институт, два года проработал инженером на авиазаводе в Новосибирске и пошел по комсомольской линии.

Свои лучшие годы (1965-1983) он возглавлял Томский обком КПСС, считался энергичным и перспективным руководителем, особенно запомнился местным жителям тем, что при нем были построены театр и нужный городу мост через реку Томь, но в условиях брежневской геронтократии и кадрового застоя дальнейших карьерных перспектив не имел.

В 1983 году Юрий Андропов перевел его в Москву на должность заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС, ведавшего кадрами. По воспоминаниям очевидцев, Лигачева настолько окрылили открывшиеся перед ним новые горизонты, что он в возрасте 63 лет не ходил, а бегал по коридорам на Старой площади.

Михаил Горбачев впоследствии говорил, что давно обратил внимание на Лигачева и приложил руку к его повышению. Лигачев, со своей стороны, утверждал, что сыграл существенную роль в избрании Горбачева генсеком, взяв на себя предварительные беседы с главами ключевых обкомов.

По заданию Андропова Лигачев ездил в Свердловск посмотреть на Бориса Ельцина и дал тому самую положительную аттестацию.

Борьба с Ельциным

Первое время Горбачев, Лигачев, премьер Николай Рыжков и Ельцин выступали как сплоченная команда.

По мнению историков, Лигачев хотел замкнуть на себя текущее руководство страной, оставив за генсеком определение общей стратегии, публичное представительство и внешнюю политику. К этому якобы стремился и Ельцин, что не могло не привести к столкновению, закончившемуся в 1987 году временной победой Лигачева.

Вскоре после прихода к власти Горбачева Лигачев был избран секретарем ЦК и введен в состав Политбюро. ЦК являлся единственным партийным комитетом, в котором не имелось официального поста второго секретаря, но двое из них всегда были "равнее других".