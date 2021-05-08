Amnesty International вернула Навальному статус узника совести

"В феврале Amnesty приняла внутреннее решение прекратить использование термина "узник совести" по отношению к Навальному из-за дискриминационных заявлений, сделанных им в 2007 и 2008 годах, которые звучали как пропаганда ненависти. Российские власти и их сторонники использовали это внутреннее решение, которое мы не собирались обнародовать, для дальнейшего нарушения прав Навального, — говорится в заявлении организации. — В результате Amnesty пересмотрела свой подход к присвоению статуса узника совести. В качестве первого шага организация решила не отзывать этот статус только на основании поступков человека в прошлом".

Прит этом в Amnesty подчеркнули, что подтверждая статус Навального как узника совести, не поддерживают его политическую программу, но настаивают на необходимости соблюдения его прав российскими властями.

Решение лишить Навального статуса узника совести в организации назвали неправильным. "Amnesty International приняла неправильное решение, которое поставило под сомнение наши намерения и мотивы в критический момент, и приносит извинения за негативное влияние, которое это оказало на Алексея Навального лично, а также на активистов в России и во всем мире, которые неустанно борются за его свободу", — говорится в заявлении.

Ранее в пятницу о том, что Amnesty International собирается вернуть Навальному статус узника совести, сообщил соратник политика Леонид Волков.

"Они [Amnesty] вчера сообщили мне, что выпустят пресс-релиз после того, как изучат, как российская кампания дезинформации могла повлиять на них. Они не только восстановят его статус, но и выяснят обстоятельства произошедшего", — сказал Волков, выступая перед комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады.

Соратники Навального приветствовали решение правозащитной организации. "Признание своих ошибок — несомненно, повод для уважения, но хочется верить, что таких странных историй больше происходить не будет", — заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.