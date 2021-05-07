Автор фразы "Борис, ты не прав" Егор Лигачев умер в Москве на 101-м году жизни

Лигачев был членом политбюро – секретарем ЦК КПСС в годы Перестройки, и отвечал за идеологию. Он же стал единственным советским чиновником такого уровня, перешагнувшим столетний рубеж.

Его авторству принадлежит одна из самых известных фраз политики времен последнего советского периода "Борис, ты не прав" в адрес будущего президента России Бориса Ельцина.

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