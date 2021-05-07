Эксперты: изменения в структуре экономики Ида-Вирумаа ощущаются уже сегодня

”Изменения в экономической структуре Ида-Вирумаа ощущаются уже сегодня, у Ида-Вируского уезда формируется новый имидж — зеленая революция и перемены. Это уже сейчас привлекло к региону интерес множества иностранных компаний в области зеленых технологий, которые очень быстро растут на рынке, приходят со своими собственными парками оборудования, готовы платить более высокую заработную плату и, при необходимости, перекупать людей. Привлечение именно таких компаний в регион должно быть нашим приоритетом. И чем больше таких компаний, тем сильнее будет давление в сторону роста заработных плат в регионе.” Теэт Куузмик, член правления ЦУ ”Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа”

Первый день мероприятия был посвящен возможностям создания в Ида-Вирумаа многообразной экономики и жизненной среды. На второй день участники мероприятия проанализировали разрабатываемые в рамках планирования фонда справедливого перехода меры и обсудили их совместимость с местными условиями.

Президент Керсти Кальюлайд отметила в своей речи, что не имеет значения, верим ли мы в изменение климата и считаем ли шаги, предпринимаемые в глобальном масштабе, разумными и своевременными. ”Изменения происходят потому, что окружающие нас страны, наши целевые рынки — и не только энергетический сектор, но и в целом — полны решимости меняться, достичь климатической нейтральности.” По словам президента, цель разработки плана справедливого перехода не должна ограничиваться максимально эффективным расходованием средств, выделяемых Европейским Союзом. ”Цель должна быть гораздо шире — добиться таких глубинных изменений, такой новой эры развития в регионе, чтобы он мог стать жемчужиной Балтийского моря .” Полная версия речи

Министр государственного управления Яак Ааб отметил, что переход к климатической нейтральности, как и любое серьезное изменение, требует усилий от всех нас. ”От предпринимателей региона — в разработке новых продуктов и услуг, создании новых цепочек поставок и конкуренции на мировом рынке. От работников региона, чтобы, получив в свое время первоклассное высшее образование и проработав по специальности много лет, начать учиться чему-то новому, а также от их семей, чтобы поддержать их, когда они предпринимают эти новые непростые шаги. Однако переход должен быть в первую очередь справедливым по отношению к жителям Ида-Вирумаа, их благосостояние и условия жизни должны улучшиться” — сказал министр в приветственной речи.

”Энергетический сектор во всем мире находится на пороге масштабных изменений, и наши сегодняшние решения останутся с нами на десятки лет. Людям, которые в настоящее время работают в этом секторе, необходимо дать новое видение будущего. Вклад Йыхвиской технологической школы в этот процесс заключается в том, чтобы предложить людям новый навык, который породит уверенность в себе, а вместе с уверенностью в себе придет и смелость пробовать что-то новое. Креативность и технологические способности являются важными и вечными навыками — все остальное следует им.”

Райнер Стернфельд, предприниматель и инвестор, один из со-основателей Йыхвиской технологической школы

”Изменения в Ида-Вирумаа идут уже давно, но, будучи частью этого процесса, мы зачастую этого не замечаем. В регионе уже давно работают высокотехнологичные компании, зарождается сфера творческой индустрии. Нам нужно понять, что уже сделано и к чему мы хотим прийти. Для того чтобы кто-то в нас поверил, мы должны сначала сами верить в себя.”

Яна Будковская, руководитель фонда Prototron и Нарвского творческого инкубатора OBJEKT

”Нельзя думать так, что мы построим новую промышленность на месте старой, а люди пусть сами подтянутся и адаптируются, найдут свое место в системе. Да, нам необходимо меняться, но справедливый переход должен предотвратить сопутствующие процессу изменений социальную фрустрацию и ощущение отчуждения. Новый мир очень разнообразен. Инновации рождаются в разных нишах, и нашей целью должно быть обеспечение — через творчество, вдохновение и привлечение различных сообществ — плодородной почвы, чтобы эти инновации могли появиться.”

Маргит Келлер, руководитель Института социальных наук Тартуского университета

”С каждым годом в регионе становится все больше людей, которые хотят стать предпринимателями и получить пособие на развитие бизнеса. Вера в себя жителей Ида-Вирумаа растет, и у нас есть все возможности поддержать их.”

Аннеки Теелахк, руководитель Ида-Вирумааского отделения Эстонской кассы по безработице